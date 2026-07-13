Consob, Mosca: più di 650 dipendenti, alle soglie di significativo ricambio generazionale

(Teleborsa) - "Accanto alle consuete competenze giuridiche, economiche, finanziarie, servono nuove professionalità. La Consob è alle soglie di un significativo ricambio generazionale che verrà integrato ricercando giovani specializzati nell'analisi dei dati, nell'intelligenza artificiale, nelle tecnologie finanziarie e nella cybersicurezza". Lo ha detto la presidente vicaria di Consob, Chiara Mosca, all'incontro annuale con il mercato finanziario, facendo notare che "in questo solco si colloca il bando di concorso pubblicato lo scorso giugno per l'assunzione di dieci data scientist".



Mosca ha ricordato che, "tra metà degli anni '80 e la metà degli anni '90, l'ordinamento del mercato dei capitali fu rivoluzionato dall'introduzione delle regole su servizi di investimento, opa, insider trading, gestioni collettive, borsa unica telematica, gestione accentrata dei titoli. L'Autorità cambiò veste: acquisì la natura di autorità indipendente con personalità giuridica e reclutò in pochi anni oltre 200 giovani, più che raddoppiando il proprio organico. Da sempre, il volto della Consob è quello di chi per la Consob lavora".



"Oggi l'Autorità è più grande e strutturata, i dipendenti sono più di 650 - ha aggiunto - Si chiede loro la capacità di gestire cambiamenti non meno complessi di quelli affrontati in passato: FinTech e intelligenza artificiale, cripto-attività, integrazione e competitività dei mercati, evoluzione dell'architettura istituzionale europea".







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