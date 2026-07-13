Freni (MEF): narrativa su Consob ferma in attesa del presidente non sta né in cielo né in terra

(Teleborsa) - "Consob sta lavorando a prescindere dalla presidenza
. Questa narrativa che Consob sia ferma in attesa del presidente è una narrativa che non sta né in cielo né in terra". Lo ha detto Federico Freni
, Sottosegretario di Stato per l'Economia e le Finanze, a margine dell'incontro annuale della Consob con il mercato finanziario
a Palazzo Mezzanotte a Milano.
"Consob funziona - ha aggiunto - le professionalità interne a Consob sono sempre le stesse
, lavorano senza soluzioni di continuità e io francamente posso avere tante preoccupazioni nella vita tranne che il mercato possa pensare che Consob è ferma, perché Consob non è ferma, va avanti, continua, lavora bene".
"Il presidente arriverà
, perciò non c'è nulla nell'attività quotidiana che tutti i dipendenti di Consob fanno che viene messo in discussione dall'assenza di un presidente, tantomeno l'attuazione del Testo Unico della Finanza", ha sottolineato Freni.