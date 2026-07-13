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Freni (MEF): narrativa su Consob ferma in attesa del presidente non sta né in cielo né in terra

Finanza
Freni (MEF): narrativa su Consob ferma in attesa del presidente non sta né in cielo né in terra
(Teleborsa) - "Consob sta lavorando a prescindere dalla presidenza. Questa narrativa che Consob sia ferma in attesa del presidente è una narrativa che non sta né in cielo né in terra". Lo ha detto Federico Freni, Sottosegretario di Stato per l'Economia e le Finanze, a margine dell'incontro annuale della Consob con il mercato finanziario a Palazzo Mezzanotte a Milano.



"Consob funziona - ha aggiunto - le professionalità interne a Consob sono sempre le stesse, lavorano senza soluzioni di continuità e io francamente posso avere tante preoccupazioni nella vita tranne che il mercato possa pensare che Consob è ferma, perché Consob non è ferma, va avanti, continua, lavora bene".

"Il presidente arriverà, perciò non c'è nulla nell'attività quotidiana che tutti i dipendenti di Consob fanno che viene messo in discussione dall'assenza di un presidente, tantomeno l'attuazione del Testo Unico della Finanza", ha sottolineato Freni.

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