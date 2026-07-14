Consob, Guido Stazi verso la presidenza: oggi la nomina in CdM

(Teleborsa) - Proprio nel giorno dell'incontro annuale della Consob con il mercato finanziario
c'è stata un'improvvisa accelerazione sulla nomina dell'Autorità responsabile della regolamentazione e della vigilanza dei mercati finanziari. Il Consiglio dei ministri
, convocato per oggi, procederà alla nomina di Guido Stazi come prossimo presidente della Consob
, a quattro mesi dalla scadenza del mandato di Paolo Savona, secondo quanto anticipato da Adnkronos.
Guido Stazi è Segretario Generale dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
dall'8 marzo 2022. In precedenza, sempre in AGCM, era responsabile del Comitato Valutazioni Economiche. È stato Capo di Gabinetto dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (2005-2012) e Segretario Generale della Consob (2013-2017)
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Dopo la laurea in giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", è stato Assistente di Politica Economica presso la facoltà di Giurisprudenza della Sapienza e di Scienza delle Finanze alla LUISS di Roma. Ha insegnato Economia e Politica della Concorrenza
nella facoltà di Scienze Economiche e Bancarie dell'Università di Siena. È autore di scritti e volumi in materia di antitrust, regolazione, economia digitale.
Ieri mattina, a margine dell'evento Consob a Palazzo Mezzanotte a Milano, il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti aveva anticipato
l'intenzione di procedere nel corso della settimana ad assegnare la casella lasciata libera da Savona alla scadenza del suo mandato.