Vendite su Italgas nel giorno del piano al 2032. Target superiori alle attese di Equita

(Teleborsa) - Seduta in calo per Italgas
nel giorno della presentazione del piano strategico al 2032
. I target sono "superiori alle nostre attese", scrive Equita nel daily, "principalmente guidati da un’assunzione di un maggiore contributo di gare gas al 2032 ed M&A".
In particolare, Equita stima investimenti totali
in arco di piano per 12,2 miliardi di euro, a fronte dei 13 miliardi previsti dall'utility guidata dall'Ad Paolo Gallo. La RAB è attesa a 21,1 miliardi (21,7 miliardi la stima della società).
Gli analisti vedono l'EBITDA
al 2032 a circa 3,2 miliardi (CAGR +7,6%), a fronte dei 3,3 miliardi (CAGR +8.4%) attesi da Italgas, "principalmente per i maggiori investimenti legati alle gare gas", e indicano un EPS adjusted
con CACG >8%, a fronte del CACG >9% stimato dall'utility.
Inoltre, la dividend policy è stata confermata
ed Equita stima un dvd yield medio di circa il 5% nel 2026-2028 e del 6% nell’intero periodo 2026-2032.