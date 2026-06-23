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Vendite su Italgas nel giorno del piano al 2032. Target superiori alle attese di Equita

Energia, Finanza
Vendite su Italgas nel giorno del piano al 2032. Target superiori alle attese di Equita
(Teleborsa) - Seduta in calo per Italgas nel giorno della presentazione del piano strategico al 2032. I target sono "superiori alle nostre attese", scrive Equita nel daily, "principalmente guidati da un’assunzione di un maggiore contributo di gare gas al 2032 ed M&A".

In particolare, Equita stima investimenti totali in arco di piano per 12,2 miliardi di euro, a fronte dei 13 miliardi previsti dall'utility guidata dall'Ad Paolo Gallo. La RAB è attesa a 21,1 miliardi (21,7 miliardi la stima della società).

Gli analisti vedono l'EBITDA al 2032 a circa 3,2 miliardi (CAGR +7,6%), a fronte dei 3,3 miliardi (CAGR +8.4%) attesi da Italgas, "principalmente per i maggiori investimenti legati alle gare gas", e indicano un EPS adjusted con CACG >8%, a fronte del CACG >9% stimato dall'utility.

Inoltre, la dividend policy è stata confermata ed Equita stima un dvd yield medio di circa il 5% nel 2026-2028 e del 6% nell’intero periodo 2026-2032.
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