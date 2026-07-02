SIT, commessa da Italgas per 480mila smart gas meter H2ready

(Teleborsa) - MeteRSit, società del gruppo SIT e attiva nello sviluppo e nella produzione di soluzioni intelligenti per la misura del gas, si è aggiudicata un contratto da 480mila smart gas meter nell’ambito della gara indetta da Italgas .



L’accordo della durata di due anni - si legge in una nota - riguarda l’assemblaggio e la fornitura di contatori di nuova generazione H2ready destinati a rivoluzionare la gestione energetica di aziende, città e privati.



Il dispositivo all’avanguardia, progettato in house da Italgas, è concepito per supportare l’evoluzione delle reti di distribuzione, consentendo la gestione di diverse tipologie di gas, incluse miscele contenenti idrogeno. La sua diffusione potrà contribuire allo sviluppo dei gas rinnovabili e, più in generale, ai processi di transizione energetica.

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