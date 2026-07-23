IndiGo chiude ancora in rosso: pesano il caro carburante e l'aumento dei costi operativi

(Teleborsa) - IndiGo, la principale compagnia aerea low cost dell'Asia, ha registrato una perdita trimestrale per il secondo trimestre consecutivo, penalizzata dall'impennata dei costi del carburante e dall'aumento delle spese operative.



Nei tre mesi conclusi il 30 giugno, la compagnia ha riportato un rosso di 2,38 miliardi di rupie (circa 24,6 milioni di dollari), a fronte di un utile di 21,8 miliardi di rupie registrato nello stesso periodo dello scorso anno. Il risultato è stato nettamente inferiore alle attese degli analisti, che prevedevano in media un utile di 14,3 miliardi di rupie.



I ricavi sono cresciuti del 20% su base annua, raggiungendo 245,84 miliardi di rupie, superando le stime del mercato. Tuttavia, l'aumento dei costi ha più che compensato la crescita del fatturato: le spese complessive sono salite del 34%, attestandosi a 258,5 miliardi di rupie.



A incidere maggiormente sui conti è stato il forte rincaro del carburante per l'aviazione, i cui costi sono aumentati dell'86% rispetto a un anno fa. Il carburante rappresenta circa il 40% dei costi operativi di una compagnia aerea, confermandosi il principale fattore di pressione sui margini del settore.







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