UE approva modifica ad aiuti italiani per compensare imprese energivore dei costi ETS

(Teleborsa) - La Commissione europea ha approvato, ai sensi delle norme UE in materia di aiuti di Stato, una modifica e un aumento di budget per un regime italiano che compensa le imprese ad alta intensità energetica per l'aumento dei prezzi dell'elettricità derivante dai costi del carbonio (costi indiretti delle emissioni) nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS). Il regime mira a ridurre il rischio che queste imprese delocalizzino le proprie attività in paesi extra-UE con politiche climatiche meno ambiziose, con conseguente aumento delle emissioni globali di gas serra.



Il regime era stato originariamente approvato dalla Commissione nel luglio 2021. In base al regime, le imprese ammissibili ricevono un risarcimento parziale dei costi indiretti delle emissioni sostenuti nell'anno precedente, con il pagamento finale previsto per il 2031. L'importo dell'aiuto è calcolato sulla base di parametri di riferimento per l'efficienza del consumo di elettricità, al fine di incentivare i beneficiari al risparmio energetico. Il regime modificato estenderà l'ammissibilità alle imprese attive in nuovi settori considerati a rischio di delimitazione, come elencato nell'allegato delle linee guida modificate in materia di aiuti di Stato ETS. L'Italia ha inoltre notificato un aumento dell'intensità massima degli aiuti, dal 75% all'80% dei costi indiretti delle emissioni, esclusivamente per i settori già coperti dal regime. Il bilancio complessivo stimato del regime modificato aumenterà da 1,5 miliardi di euro a 3,6 miliardi di euro e il bilancio annuale massimo da 140 milioni di euro a 600 milioni di euro.



La Commissione ha concluso che gli aiuti sono ancora proporzionati, in quanto continuano a essere limitati al minimo necessario e avranno un impatto limitato sulla concorrenza e sugli scambi nell'UE. Su queste basi, la Commissione ha approvato il regime modificato ai sensi delle norme UE in materia di aiuti di Stato.

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