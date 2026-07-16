United Airlines, utile del secondo trimestre sopra le attese nonostante 6 miliardi di costi carburante aggiuntivi

(Teleborsa) - United Airlines ha riportato utili del secondo trimestre 2026 superiori alle attese, vicini alla parte alta della guidance, nonostante l'impennata dei costi del carburante. L'EPS diluito si è attestato a 2,46 dollari, quello rettificato a 1,99 dollari. La società ha alzato la guidance sull'EPS diluito rettificato per l'intero anno a un range di 9,00-11,00 dollari.



United ha registrato utili ante imposte per 1,0 miliardo di dollari, con un margine ante imposte del 5,8%; su base rettificata, 843 milioni di dollari e margine del 4,8%. I ricavi operativi totali sono saliti del 16% su base annua a 17,7 miliardi di dollari, con il ricavo per posto disponibile per miglio (TRASM) in crescita del 12,1%. La capacità è aumentata del 3,5% rispetto al secondo trimestre 2025.



"I nostri risultati mostrano perché abbiamo investito in miglioramenti per i clienti in ogni cabina, conquistando clienti fedeli al marchio", ha dichiarato il CEO Scott Kirby. "United è costruita per prosperare in ogni contesto, e quando i prezzi del petrolio sono balzati a marzo, abbiamo agito rapidamente e con decisione per adeguare i nostri orari, puntando allo stesso tempo con decisione sui nostri investimenti per i clienti."



Sul fronte carburante, sulla base dei prezzi del petrolio al 14 luglio, United prevede quasi 6 miliardi di dollari di costi aggiuntivi per l'intero 2026 rispetto alle attese di inizio anno. Nel secondo trimestre la spesa carburante è salita di 2,3 miliardi di dollari (+84% su anno), di cui la società ha recuperato circa metà attraverso i prezzi; nel terzo trimestre prevede di recuperare l'80-90% dell'incremento, il 100% nel quarto. Le tariffe unitarie (yield) sono salite del 12% nel trimestre, segnale di una domanda robusta.



Sugli investimenti tecnologici, United ha fatto sapere di aver installato Starlink su 450 aeromobili, con l'obiettivo di raggiungere quasi 1.000 entro fine anno; la connettività satellitare genera punteggi di soddisfazione clienti più che doppi rispetto ai voli senza Starlink. Nel trimestre la società ha inoltre ricevuto il primo Airbus A321XLR della linea "Born to Explore", che entrerà in servizio domestico in autunno.

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