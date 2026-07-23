Muoviti Italia: "urgente riforma trasporto pubblico non di linea fondata su regole chiare e responsabilità condivise"

(Teleborsa) - Da tempo, Muoviti Italia pone al centro del dibattito pubblico la necessità di aggiornare il quadro normativo del trasporto pubblico non di linea, al fin di definire regole coerenti con i bisogni dei cittadini e controlli efficaci.



“Ogni volta che emergono situazioni come quella dei giorni scorsi - (la presenza di un operatore privo dei necessari titoli autorizzativi attivo su una piattaforma digitale, ndr) diventa evidente quanto il settore abbia bisogno di una riforma organica del quadro legislativo vigente, incapace di accompagnare l'evoluzione della mobilità con regole semplici, controlli efficaci e responsabilità definite. È questa la strada per offrire maggiori garanzie ai cittadini e valorizzare il lavoro di chi opera correttamente. La riforma non serve a difendere una categoria o un modello di business, ma ad abilitare un sistema più moderno, trasparente ed efficiente, nell'interesse dei fruitori del servizio".



"È il percorso che Muoviti Italia sostiene fin dalla sua nascita insieme ai membri che ne fanno parte e che, come l'Associazione NCC Italia guidata da Luca Notarbartolo, lavorano quotidianamente per portare all'attenzione delle Istituzioni le criticità del settore e la necessità di un quadro normativo finalmente adeguato all'evoluzione della mobilità on demand” dichiara Andrea Giuricin, portavoce di Muoviti Italia.

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