MFE, nuovo assetto con fusione di Mediaset in RTI: nascerà Mediaset Italia

(Teleborsa) - Pier Silvio Berlusconi, Chairman e CEO di MFE-MEDIAFOREUROPE , ha definito insieme ai suoi più stretti collaboratori una nuova strategia che prevede anche un diverso assetto organizzativo per MFE-MEDIAFOREUROPE e Mediaset. Il modello, presentato in queste ore ai manager del Gruppo, dà concreta attuazione alle linee strategiche e di business illustrate pubblicamente lo scorso 8 luglio ed è operativo da oggi, si legge in una nota.



Coerentemente con questo percorso, i rispettivi CdA hanno deliberato di avviare l’iter che porterà alla fusione per incorporazione di Mediaset in RTI (acronimo di Reti Televisive Italiane). Cosi nascerà "Mediaset Italia". L’organizzazione è stata ridisegnata per rendere il Gruppo multinazionale ancora più efficace e veloce, così da accelerare la realizzazione delle sinergie previste.



"Abbiamo già lavorato tanto e sulla Germania abbiamo ottenuto risultati importanti. Una grande squadra di italiani e tedeschi ha già raggiunto passo dopo passo più di quello che era previsto - ha commentato Pier Silvio Berlusconi - Ma il mercato pubblicitario europeo è difficile. Il futuro è complicato. E la concorrenza delle nuove piattaforme è fortissima. Le nostre dimensioni, per quanto diverse e cresciute, sono ancora piccole. Per questo c’è bisogno di cambiare ancora passo".



"E per cambiare passo servono una nuova strategia e una nuova organizzazione, capace di tradurre quella strategia in risultati con sempre maggiore concretezza e tempestività - ha aggiunto - È questo il senso del nuovo assetto: una linea di comando più corta, responsabilità più chiare e definite. E, soprattutto, puntare sulla crescita delle nostre risorse interne e dei nostri talenti".

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