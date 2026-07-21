Riforma portuale, tavolo di lavoro di Confitarma con Rixi

(Teleborsa) - La riforma della governance portuale è stata al centro del tavolo di lavoro tra il Consiglio Generale di Confitarma e il vice ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi, organizzato dalla Confederazione Italiana Armatori, per approfondire il punto di vista dell'armamento nazionale su un provvedimento che ridefinisce gli assetti del sistema marittimo portuale italiano.



La riunione, spiega una nota, si è aperta con la relazione introduttiva del Presidente di Confitarma e Special Advisor Economia del mare di Confindustria, Mario Zanetti, che ha ribadito la volontà dell'associazione e del suo Consiglio di contribuire in modo costruttivo al percorso di perfezionamento del Disegno di Legge, mettendo a disposizione l'esperienza dell'industria armatoriale e la prospettiva di chi vive quotidianamente il rapporto tra nave, porto e logistica.



"Ogni azienda in Italia ha a che fare con il mare ed è da questo punto che dobbiamo partire. Qualunque riforma della portualità non può prescindere dalla competitività dell'industria marittima nazionale e da quella delle sue navi", ha detto Zanetti. Zanetti e il Vice Ministro Rixi hanno concordemente evidenziato la necessità di portare avanti con determinazione la semplificazione del settore armatoriale per aumentare la competitività del comparto e con essa la capacità di reazione del sistema marittimo-portuale e del Paese intero.



Nel suo intervento, Zanetti ha evidenziato alcuni aspetti qualificanti della riforma, sottolineando come l'obiettivo sia quello di continuare a mantenere l'attenzione sulla costruzione e condivisione di un quadro normativo capace di rafforzare l'efficienza, la competitività e la governance strategica del sistema portuale nazionale, nell'interesse dell'intera filiera marittima

Condividi

```