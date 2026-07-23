New York: Alphabet in forte discesa
(Teleborsa) - Si muove in perdita la Holding statunitense a cui fa capo Google, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 6,24% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Alphabet, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario di breve periodo di Alphabet evidenzia un declino dei corsi verso area 317,5 USD con prima area di resistenza vista a 324,1. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 314,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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