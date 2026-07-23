New York: Alphabet in forte discesa

(Teleborsa) - Si muove in perdita la Holding statunitense a cui fa capo Google , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 6,24% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Alphabet , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo scenario di breve periodo di Alphabet evidenzia un declino dei corsi verso area 317,5 USD con prima area di resistenza vista a 324,1. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 314,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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