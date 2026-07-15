Forte interesse per Alphabet
(Teleborsa) - Chiusura del 14 luglio
Brilla la Holding statunitense a cui fa capo Google, tra i titoli dell'indice Nasdaq 100, che chiude la seduta con un aumento dell'1,90%.
Operatività odierna:
Lo status tecnico di Alphabet favorisce la propensione all'acquisto alle quotazioni correnti pari a 357,3 USD con stop loss fissato a quota 337,2 Dollari USA, che crea l'occasione agli investitori di trarne profitto nel breve periodo.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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