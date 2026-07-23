Alphabet, ricavi secondo trimestre vicini ai 120 miliardi (+24%). Capex sale a 205 miliardi

Google Cloud cresce dell'82%: ricavi per 24,8 miliardi.

(Teleborsa) - Alphabet ha annunciato i risultati del secondo trimestre 2026, chiuso il 30 giugno, con ricavi consolidati saliti del 24% (23% a cambi costanti) a 119,8 miliardi di dollari, dodicesimo trimestre consecutivo di crescita a doppia cifra. L'utile operativo è cresciuto del 30%, con il margine operativo salito di 2 punti percentuali al 34%. L'utile netto disponibile per gli azionisti ordinari è balzato del 298% a 112,1 miliardi di dollari, con un EPS diluito di 9,11 dollari (+294%), sostenuto anche da una plusvalenza netta di 98,0 miliardi legata a guadagni non realizzati sui titoli azionari detenuti dalla società.



L'utile per azione rettificato di 2,85 dollari è risultato leggermente sotto le attese di 2,89 dollari, e la società ha riportato per la prima volta nella sua storia un free cash flow negativo, con un assorbimento di cassa di 5,9 miliardi nel trimestre.



Google Cloud ha registrato una marcata accelerazione, con ricavi saliti dell'82% a 24,8 miliardi di dollari, trainati dalla crescita di Google Cloud Platform sia nelle soluzioni AI enterprise sia nell'infrastruttura AI enterprise, oltre ai servizi core. Google Services è cresciuto del 15% a 94,5 miliardi, con Google Search & other a +17%, YouTube ads a +13% e le sottoscrizioni a +15%.



"I nostri investimenti in AI stanno ridefinendo ciò che è possibile in ogni parte del nostro business", ha dichiarato Sundar Pichai, CEO di Google e Alphabet. "Il secondo trimestre è stato straordinario, con i ricavi Alphabet cresciuti del 24% su base annua e i ricavi di Google Cloud accelerati all'82%, trainati dalla domanda di infrastrutture e soluzioni AI".



Nonostante i ricavi record, il titolo ha ceduto circa il 3% nel trading after-hours dopo che la CFO Anat Ashkenazi ha comunicato un incremento di 15 miliardi di dollari nelle previsioni di spesa in conto capitale per il 2026, ora attese tra 195 e 205 miliardi di dollari, dai precedenti 180-190 miliardi. "Abbiamo aumentato la nostra capacità in modo piuttosto significativo negli ultimi tre anni. La domanda supera ancora quell'investimento", ha dichiarato Ashkenazi, giustificando l'aumento anche con una consegna della capacità più rapida del previsto.



(Foto: © Ken Wolter/123RF)

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