New York: prevalgono le vendite su Globe Life

(Teleborsa) - Retrocede molto l' azienda che fornisce prodotti e servizi assicurativi individuali sulla vita e sulla salute integrativa , che esibisce una variazione percentuale negativa del 7,87%.



L'andamento di Globe Life nella settimana, rispetto all' S&P-500 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 173,9 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 166,6. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 163,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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