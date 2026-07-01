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E-Globe perfeziona l'acquisizione Climamarket Europe, pagata ultima tranche da 750mila euro

Finanza
E-Globe perfeziona l'acquisizione Climamarket Europe, pagata ultima tranche da 750mila euro
(Teleborsa) - E-Globe ha effettuato il pagamento dell'ultima tranche pari a 750.000 euro prevista dall'accordo di acquisizione del 100% della società spagnola Bayona Petit Tradex Consulting, oggi Climamarket Europe.

Con tale pagamento - si legge in una nota - si conclude integralmente il piano di corrispettivo previsto dall'operazione annunciata al mercato il 2 maggio 2024, per un valore complessivo di 3.000.000 euro.

A distanza di due anni dall'acquisizione, Climamarket Europe rappresenta una componente strategica del Gruppo E-Globe, contribuendo allo sviluppo internazionale del marchio Climamarket e al rafforzamento della presenza nei principali mercati europei.

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