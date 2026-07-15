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New York: prevalgono le vendite su Elevance Health

Migliori e peggiori, In breve
New York: prevalgono le vendite su Elevance Health
Scende sul mercato il leader americano delle assicurazioni sanitarie, che soffre con un calo dell'8,47%.
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