Londra: brillante l'andamento di Shell

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il distributore di petrolio e gas naturale , in guadagno del 2,06% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Shell evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Shell rispetto all'indice.





La tendenza di breve di Shell è in rafforzamento con area di resistenza vista a 32,5 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 31,85. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 33,14.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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