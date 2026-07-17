Londra: brillante l'andamento di Shell
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il distributore di petrolio e gas naturale, in guadagno del 2,06% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Shell evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Shell rispetto all'indice.
La tendenza di breve di Shell è in rafforzamento con area di resistenza vista a 32,5 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 31,85. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 33,14.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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