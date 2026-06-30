Shell, verso la vendita delle stazioni di servizio sudafricane ad Adnoc per 1 miliardo di dollari

In ballo il 10% del mercato sudafricano

(Teleborsa) - Shell sarebbe vicina alla vendita delle sue stazioni di servizio in Sudafrica a una controllata di Abu Dhabi National Oil Co. (Adnoc), la più grande compagnia petrolifera di Abu Dhabi. Lo hanno riferito fonti vicine alla vicenda.



Le due aziende si starebbero preparando ad annunciare un accordo nei prossimi giorni.



La transazione - del valore di circa 1 miliardo di dollari - darebbe alla società mediorientale il controllo di 600 punti vendita di carburante, pari a circa il 10% del mercato nella più grande economia africana, arricchendo così la strategia di Adnoc in fase di espansione globale.



Adnoc Distribution sarebbe risultata come offerente preferenziale per il portafoglio all'inizio di quest'anno, dopo il fallimento delle trattative con Gunvor Group, hanno aggiunto le fonti.



Per Shell, la vendita rappresenterebbe un passo avanti nel suo piano di cessione di partecipazioni non strategiche, in quanto si concentra su asset come quelli in Canada, con l'obiettivo di sostenere la produzione di petrolio e gas a lungo termine.

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