Milano 17:35
51.316 -2,80%
Nasdaq 19:38
28.429 -1,96%
Dow Jones 19:38
51.667 -1,06%
Londra 17:35
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Francoforte 17:35
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Piazza Affari: in perdita il FTSE Italia All-Share Financials

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Piazza Affari: in perdita il FTSE Italia All-Share Financials
Giornata da dimenticare per il FTSE Italia All-Share Financials, che retrocede a 44.986,51 punti, ritracciando del 2,60%.
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