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Piazza Affari: retrocede di poco il FTSE Italia All-Share Financials

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Piazza Affari: retrocede di poco il FTSE Italia All-Share Financials
Si muove al ribasso il FTSE Italia All-Share Financials, che perde lo 0,54%, scambiando a 45.458,58 punti.
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