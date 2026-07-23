Quadro rialzista per Analog Devices

(Teleborsa) - Chiusura del 22 luglio

Apprezzabile rialzo per la società attiva nella produzione di semiconduttori , tra i componenti del Nasdaq 100 , in guadagno dell'1,02% sui valori precedenti.





Operatività odierna:

Le indicazioni operative suggeriscono un segnale rialzista per il titolo, che è da acquistare a questi valori fissati a 386,7 USD, con stop loss calcolato a quota 360,3 Dollari USA, mostrando ampie probabilità di utile in un orizzonte di breve.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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