Milano 16:21
51.516 -2,42%
Nasdaq 16:21
28.588 -1,41%
Dow Jones 16:21
51.726 -0,94%
Londra 16:21
10.639 -0,73%
Francoforte 16:22
24.839 -1,26%

Quadro rialzista per Analog Devices

Finanza
Quadro rialzista per Analog Devices
(Teleborsa) - Chiusura del 22 luglio
Apprezzabile rialzo per la società attiva nella produzione di semiconduttori, tra i componenti del Nasdaq 100, in guadagno dell'1,02% sui valori precedenti.


Operatività odierna:
Le indicazioni operative suggeriscono un segnale rialzista per il titolo, che è da acquistare a questi valori fissati a 386,7 USD, con stop loss calcolato a quota 360,3 Dollari USA, mostrando ampie probabilità di utile in un orizzonte di breve.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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