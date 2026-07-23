Quadro rialzista per Analog Devices
(Teleborsa) - Chiusura del 22 luglio
Apprezzabile rialzo per la società attiva nella produzione di semiconduttori, tra i componenti del Nasdaq 100, in guadagno dell'1,02% sui valori precedenti.
Operatività odierna:
Le indicazioni operative suggeriscono un segnale rialzista per il titolo, che è da acquistare a questi valori fissati a 386,7 USD, con stop loss calcolato a quota 360,3 Dollari USA, mostrando ampie probabilità di utile in un orizzonte di breve.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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