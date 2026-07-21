Revolut ottiene licenza bancaria in Australia: primo paese della regione Asia-Pacifico

(Teleborsa) - Revolut, fintech europea con oltre 75 milioni di clienti in tutto il mondo, ha ricevuto la licenza ADI (Authorised Deposit-taking Institution) indipendente dall'Australian Prudential Regulation Authority (APRA), che segna il suo lancio ufficiale in qualità di banca autorizzata in Australia, il primo ente bancario di Revolut nella regione Asia-Pacifico.



Revolut è la prima fintech internazionale ad aver conseguito una licenza ADI senza restrizioni, si legge in una nota della società. Il raggiungimento di questo obiettivo è stato possibile grazie all'impegno di Revolut a investire quasi 400 milioni di dollari australiani nel mercato locale nei prossimi cinque anni. Questa nuova espansione aggiunge l'Australia agli enti bancari già pienamente autorizzati di Revolut nel Regno Unito, nello Spazio economico europeo e in Messico.



"Il lancio della nostra banca in Australia, una priorità nella nostra strategia a lungo termine, rappresenta un passo importante nella creazione della prima banca globale al mondo - ha detto Nik Storonsky, fondatore e CEO di Revolut - L'ottenimento di questa licenza in un mercato altamente regolamentato e competitivo come quello australiano è una dimostrazione della validità del nostro modello di business e del lavoro del team australiano. Siamo lieti di poter introdurre un'intera gamma di servizi bancari per i nostri clienti".



Revolut sta imprimendo un'ulteriore accelerazione alla sua crescita internazionale tramite una richiesta formale di autorizzazione bancaria attualmente in corso negli Stati Uniti, le licenze normative recentemente conseguite negli Emirati Arabi Uniti e una recente autorizzazione alla costituzione in Perù.

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