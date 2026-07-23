RTL 102.5 è la radio più ascoltata dagli italiani

(Teleborsa) - Ogni giorno 6,3 milioni di italiani ascoltano con fedeltà RTL 102.5, che da oltre 15 anni mantiene la leadership assoluta negli ascolti. RTL 102.5 ha una copertura totale 24 ore su 24, 365 giorni l'anno. I dati sono confermati da Audiradio nella rilevazione del secondo trimestre 2026.



L'intero Gruppo, con RTL 102.5, Radio Zeta e Radiofreccia, viene ascoltato da oltre 9 milioni di italiani: dati reali. Oltre a RTL102.5,

seguita da 6,3 milioni tutti i giorni, Radio Zeta è ascoltata da 1,2 milioni persone ogni giorno e Radiofreccia da 1,6milioni.



“Oggi diversi milioni di ascoltatori della radio non vengono conteggiati nella rilevazione degli ascolti perché siamo bombardati, ogni giorno, dai call center e si risponde sempre meno alle loro telefonate. Ma l’attuale indagine sugli ascolti si sta modernizzando sempre di più perché la radio si è adattata ai tempi ed è fruibile su tutti i device esistenti: autoradio, tv, smartspeaker, computer, telefoni cellulari, pc e su tutte le piattaforme social comprese YouTube e Spotify. Oggi, infatti, puoi ascoltare le nostre radio da ogni dispositivo con la massima qualità” dichiara Lorenzo Suraci, presidente del Gruppo RTL 102.5", sottolinea Lorenzo Suraci (Presidente del gruppo RTL 102.5)

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