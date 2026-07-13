Tribunale danese multa KLM per pratiche di Greenwashing

(Teleborsa) - La compagnia aerea olandese KLM è stata condannata a pagare di 3 milioni di corone danesi, pari a circa 370.000 euro, da un tribunale di Copenaghen che l’ha ritenuta colpevole di pratiche commerciali ingannevoli per aver pubblicizzato i benefici ambientali di una bassa percentuale di carburante sostenibile.



La sentenza fa riferimento a una serie di spot pubblicitari trasmessi nel 2023 alla radio e sull’app Spotify, in cui KLM definiva l’aggiunta dell’1% di carburante per l’aviazione sostenibile (SAF)” un grande passo verso viaggi leggermente più sostenibili. Secondo il tribunale danese, questi messaggi davano ai consumatori l’impressione che viaggiando con KLM contribuissero a un beneficio climatico e ambientale ben più grande di quello realmente prodotto.

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