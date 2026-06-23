Francia, sentimenti imprese manifatturiere peggiora a giugno
(Teleborsa) - Si deteriora la fiducia delle imprese manifatturiere francesi nel mese di giugno. Il relativo indice, calcolato dall'Ufficio Statistico Nazionale francese (INSEE), si attesta a 100 punti, rispetto ai 102 del mese precedente ed ai 101 attesi.
Fra gli altri settori, il sentiment nei servizi resta stabile a 93 punti, mentre il clima nel commercio al dettaglio migliora a 90 punti.
Il sentiment complessivo delle imprese francesi sale a 94 punti, mentre i giudizi sulla situazione occupazionale sono in calo a 89 punti da 92.
(Foto: gopixa | 123RF)
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