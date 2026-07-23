Stellantis: Tianshu Xin responsabile per la Cina, Pablo Di Si nominato Chief Performance Officer

(Teleborsa) - Stellantis , colosso italo francese dell'automotive, ha annunciato la nomina di due esperti manager del settore automobilistico per rafforzare la leadership nella regione Cina e Asia Pacifico e accelerare l'esecuzione del suo Value Creation Program. Tianshu Xin è responsabile per la regione Cina e Asia Pacifico di Stellantis, con effetto dal 3 agosto, a riporto diretto del CEO Antonio Filosa. Entrerà anche a far parte dello Stellantis Leadership Team. Grégoire Olivier è stato nominato consulente strategico e riporterà a Xin.



Xin vanta 30 anni di esperienza maturata in diversi settori industriali, in vari ambiti tra cui la gestione delle operazioni, strategia, sviluppo del business, fusioni e acquisizioni, nelle vendite e nel marketing. Nel febbraio 2025, Stellantis lo ha nominato Chief Operating Officer di Stellantis China e Head of the Stellantis-Leapmotor Alliance. Continuerà inoltre a ricoprire il ruolo di CEO di Leapmotor International, incarico che ricopre dal novembre 2023.



Pablo Di Si è stato nominato Chief Performance Officer, con effetto dal 3 agosto 2026. In questo nuovo ruolo di leadership, Di Si riporterà direttamente al CEO Antonio Filosa e guiderà l'esecuzione del Value Creation Program dell'Azienda contribuendo al raggiungimento degli obiettivi aziendali di Stellantis. Più recentemente, ha ricoperto il ruolo di President e CEO di Volkswagen Group North America.



"Tianshu Xin e Pablo Di Si apportano una profonda esperienza di leadership a livello globale, una solida disciplina operativa e una comprovata capacità di costruire organizzazioni ad alte prestazioni in mercati altamente competitivi - ha dichiarato il CEO Antonio Filosa - Le loro nomine rafforzano la nostra leadership mentre proseguiamo nel miglioramento dell'esecuzione, acceleriamo la creazione di valore e continuiamo a mettere Stellantis nelle giuste condizioni per il successo nel lungo termine. Desidero inoltre ringraziare Grégoire per la sua leadership e sono lieto di continuare a collaborare con lui nel suo nuovo incarico".

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