SECO, si dimette il Chief Sales Officer Vincenzo Difronzo

Al suo posto Angelo Peloni

(Teleborsa) - Vincenzo Difronzo ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Chief Sales Officer di SECO , con efficacia dalla data del prossimo 29 giugno, per intraprendere un nuovo percorso professionale oltrechè per ragioni personali. Difronzo detiene 2.000 azioni SECO.



In relazione alla cessazione dalla carica, precisa la società in una nota, non sono previsti indennità o altri benefici ulteriori.



A far data da oggi, Angelo Peloni succede nella carica di Chief Sales Officer e sarà responsabile dell’accelerazione della strategia di go-to-market della Società, coordinando le iniziative commerciali del Gruppo. Peloni non detiene azioni SECO.



Peloni vanta una lunga carriera in SECO, dove in oltre 28 anni ha affiancato l’evoluzione della società in ruoli di crescente responsabilità in ambito Operations, fino a ricoprire la carica di Chief Operating Officer di Gruppo dal 2018.





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