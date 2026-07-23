Milano 22-lug
52.792 0,00%
Nasdaq 22-lug
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Dow Jones 22-lug
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Londra 22-lug
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Francoforte 22-lug
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Unicaja Banco spinge al rialzo

Finanza
Unicaja Banco spinge al rialzo
(Teleborsa) - Chiusura del 22 luglio
Nuovo spunto rialzista per l'istituto finanziario con sede in Spagna, parte dell'Ibex 35, che guadagna bene e porta a casa un +1,09%.


Operatività odierna:
L'analisi tecnica dei dati segnala un'indicazione di acquisto del titolo ai prezzi correnti fissati a 3,344 Euro, con stop loss posto a quota 3,141, in vista di possibili guadagni nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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