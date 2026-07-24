Madrid: scambi in positivo per Unicaja Banco
(Teleborsa) - Balza in avanti l'istituto finanziario con sede in Spagna, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,21%.
Comparando l'andamento del titolo con l'Ibex 35, su base settimanale, si nota che Unicaja Banco mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,4%, rispetto a +0,61% dell'indice azionario della Borsa di Madrid).
La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 3,357 Euro. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 3,291. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 3,247.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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