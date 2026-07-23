UniCredit, ambizione per l’utile netto del FY26 aumentata a ben superiore a 11 miliardi di euro

(Teleborsa) - La solida performance nel 1° semestre del 2026
ha portato UniCredit
a migliorare la propria "ambizione per l’utile netto
del Gruppo nel FY26 a ben superiore a €11 miliardi, o a circa €11,5 miliardi esclusi i costi di integrazione", si legge in una nota dell'istituto di credito.
"Fissiamo l’ambizione per l’utile netto del FY28 a ben superiore a €13 miliardi, e quella per l’utile netto del FY30 a ben superiore a €15 miliardi, entrambe prima del consolidamento integrale di Commerzbank
".
Il CET1 ratio
del Gruppo al FY26 è atteso a circa il 15% prima del consolidamento integrale di Commerzbank. L’impatto iniziale sul capitale derivante dal consolidamento integrale, assumendo il completamento dell’offerta entro la fine dell’anno e soggetto a tutte le autorizzazioni necessarie, è atteso a circa 200 punti base, prima dell’impatto dalla allocazione dei costi di acquisizione (“PPA”), e includendo l’effetto della cancellazione dei €4,75 miliardi di riacquisto azioni a valere sul FY25, reinvestiti ad un più alto RoAC. Il CET1 ratio a seguito del consolidamento linea per linea di Commerzbank è atteso in un’area intorno al 13% e ci aspettiamo che si rafforzi rapidamente nel tempo.
Unicredit si aspetta che la transazione sia accrescitiva sia in termini assoluti che su base per azione
, portando ad una crescita a doppia cifra dell’utile netto nel periodo 2026-2028 e sommandosi alla crescita a doppia cifra di EPS e DPS di Unlimited per il periodo 2026-2028, continuando su una traiettoria eccellente oltre il 2028, verso il 2030.