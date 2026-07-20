Renovalo sale al 95% di Powerin con l'acquisto di un ulteriore 25%

(Teleborsa) - Renovalo ha acquistato da Ludovica Terenzi il 25% del capitale di Powerin, società attiva nel settore delle soluzioni energetiche sostenibili, costituita nel 2024 dalla stessa Renovalo insieme ad altri soci - portando la propria partecipazione complessiva dal 70% al 95%.



L'obiettivo strategico di questa operazione - si legge in una nota - è coordinare e gestire in modo più diretto le scelte, i piani e gli investimenti di Powerin, con lo scopo, nei prossimi 12 mesi, di sviluppare una linea di business maggiormente incentrata sul B2B.



Tale indirizzo strategico si sposa con gli obiettivi del Piano Industriale 2026-2029 che prevede il riposizionamento del Gruppo Renovalo come "general contractor nazionale", anche attraverso lo sviluppo e la crescita delle partecipate, tra cui Powerin, sia in modalità stand-alone che a supporto del business di gruppo.

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