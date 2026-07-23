Attese positive per BT Group

(Teleborsa) - Chiusura del 22 luglio

Brillante rialzo per il gruppo britannico leader nelle telecomunicazioni , parte del FTSE 100 , che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno dell'1,79%.





Operatività odierna:

Il quadro operativo implica un'indicazione di acquisto per il titolo, al prezzo corrente visto a 1,958 sterline, con stop loss posto a quota 1,825 pounds e con possibilità di trarre profitto nell'immediato.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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