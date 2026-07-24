Borsa Italiana, in forte crescita il controvalore degli scambi del 23/07/2026

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nell'ultima seduta è stato pari a 5,15 miliardi di euro, con un incremento di ben 1.479 milioni, pari al 40,25%, rispetto ai precedenti 3,67 miliardi.



I volumi scambiati sono passati, da 0,32 miliardi di azioni della seduta precedente, a 0,36 miliardi.



Su 735 titoli trattati in Borsa di Milano, 489 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 210. Invariate le rimanenti 36 azioni.











(Foto: © Alessandro Landi | 123RF)

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