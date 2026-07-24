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Carrefour scambia in rosso a Parigi

Migliori e peggiori, In breve
Carrefour scambia in rosso a Parigi
Scende sul mercato il colosso della grande distribuzione, che soffre con un calo del 5,51%.
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