In forte rialzo ADR Thyssenkrupp su contratto sottomarini per Royal Canadian Navy

Valore stimato oltre i 100 miliardi di dollari

(Teleborsa) - Gli ADR Thyssenkrupp quotati negli Stati Uniti stanno viaggiando in forte rialzo - al momento intorno al +9% - in scia alla notizia riportata da The Globe and Mail secondo cui il Canada avrebbe scelto la divisione Marina del conglomerato industriale tedesco come costruttore preferito di 12 nuovi sottomarini per la Royal Canadian Navy. Un contratto dal valore stimato, nel corso della sua durata, superiore ai 100 miliardi di dollari.



Secondo il quotidiano, il Primo Ministro canadese Mark Carney sarebbe pronto ad annunciare lunedì che Thyssenkrupp Marine Systems è stata selezionata, a scapito della sudcoreana Hanwha Ocean, come offerente preferito per il Patrol Submarine Project del Canada.

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