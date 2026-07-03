Francoforte: scambi in positivo per ThyssenKrupp

(Teleborsa) - Scambia in profit il produttore di acciaio , che lievita del 2,90%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a ThyssenKrupp rispetto all'indice di riferimento.





La tendenza di breve della società tedesca specializzata nell'acciaio è in rafforzamento con area di resistenza vista a 11,83 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 11,5. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 12,16.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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