Francoforte: brillante l'andamento di ThyssenKrupp
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del produttore di acciaio, con una variazione percentuale del 3,19%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di ThyssenKrupp più pronunciata rispetto all'andamento del MDAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva della società tedesca specializzata nell'acciaio, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 11,78 Euro. Primo supporto visto a 11,45. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 11,27.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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