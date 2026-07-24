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Giappone, Prezzi consumo (YoY) in giugno
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24 luglio 2026 - 08.00
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Prezzi consumo in giugno su base annuale (YoY) +1,7%
, in aumento rispetto al precedente +1,5%.
(Foto: Guillermo Gavilla / Pixabay)
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