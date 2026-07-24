Milano 11:56
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Giappone, Prezzi consumo (YoY) in giugno

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Giappone, Prezzi consumo (YoY) in giugno
Giappone, Prezzi consumo in giugno su base annuale (YoY) +1,7%, in aumento rispetto al precedente +1,5%.

(Foto: Guillermo Gavilla / Pixabay)
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