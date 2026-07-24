Milano 11:56
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In evidenza SAP sul listino di Francoforte

Migliori e peggiori, In breve
In evidenza SAP sul listino di Francoforte
Protagonista la compagnia software tedesca, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 5,84%.
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