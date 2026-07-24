Madrid: scambi al rialzo per Banco Santander
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la banca spagnola, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,27%.
Lo scenario su base settimanale di Banco Santander rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'Ibex 35. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario tecnico dell'istituto di credito spagnolo mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 11,7 Euro con area di resistenza individuata a quota 11,97. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 11,53.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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