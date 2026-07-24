New York: scatto rialzista per Cognizant Technology Solutions

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la multinazionale statunitense specializzata in servizi digitali , che tratta in rialzo del 4,32%.



Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, si nota che Cognizant Technology Solutions mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,7%, rispetto a -2,46% dell' indice dei titoli tecnologici USA ).





Il quadro tecnico di Cognizant Technology Solutions suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 43,77 USD con tetto rappresentato dall'area 45,61. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 42,67.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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