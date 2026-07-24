New York: scatto rialzista per Cognizant Technology Solutions
(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la multinazionale statunitense specializzata in servizi digitali, che tratta in rialzo del 4,32%.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che Cognizant Technology Solutions mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,7%, rispetto a -2,46% dell'indice dei titoli tecnologici USA).
Il quadro tecnico di Cognizant Technology Solutions suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 43,77 USD con tetto rappresentato dall'area 45,61. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 42,67.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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