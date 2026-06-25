New York: seduta molto difficile per Cognizant Technology Solutions

(Teleborsa) - A picco la multinazionale statunitense specializzata in servizi digitali , che presenta un pessimo -5,77%.



La tendenza ad una settimana di Cognizant Technology Solutions è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 38,19 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 40,76. Il peggioramento di Cognizant Technology Solutions è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 37,33.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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