New York: scambi al rialzo per Cognizant Technology Solutions
(Teleborsa) - Scambia in profit la multinazionale statunitense specializzata in servizi digitali, che lievita del 3,50%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Cognizant Technology Solutions evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Cognizant Technology Solutions rispetto all'indice.
Il grafico attuale di Cognizant Technology Solutions evidenzia una fase di ripiegamento della curva al test del pavimento individuato in area 43,59 USD. In caso contrario, elementi positivi potrebbero spingere il titolo verosimilmente fino al tetto rappresentato dal top 44,54. Le impicazioni tecniche propendono per una prosecuzione della linea di tendenza ribassista per un nuovo test dei minimi in area 43,11.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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