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TikTok, "condividiamo obiettivo di tutela dei minori online, impegnati a migliorare sempre le misure di protezione"

Finanza, Scienza e tecnologia
TikTok, "condividiamo obiettivo di tutela dei minori online, impegnati a migliorare sempre le misure di protezione"
(Teleborsa) - "Su TikTok, gli account dei più giovani dispongono, fin dal momento della loro creazione, di oltre 50 funzioni preimpostate per la privacy e la sicurezza, sviluppate in collaborazione con esperti del settore".

E' quanto dichiara un portavoce di TikTok in risposta alle considerazioni preliminari della Commissione Europea, spiegando che "Gli account degli utenti di età inferiore ai 18 anni sono privati per impostazione predefinita e siamo una delle poche piattaforme in cui gli adolescenti più giovani non possono utilizzare la messaggistica diretta né vedere i propri contenuti inseriti nella pagina 'Per te'".

"La tutela dei minori online è un obiettivo che condividiamo e restiamo impegnati a migliorare continuamente le misure che adottiamo per proteggerli. Esamineremo queste conclusioni preliminari e continueremo a collaborare in modo costruttivo con la Commissione".
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