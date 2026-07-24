TikTok, "condividiamo obiettivo di tutela dei minori online, impegnati a migliorare sempre le misure di protezione"

(Teleborsa) - "Su TikTok, gli account dei più giovani dispongono, fin dal momento della loro creazione, di oltre 50 funzioni preimpostate per la privacy e la sicurezza
, sviluppate in collaborazione con esperti del settore".
E' quanto dichiara un portavoce di TikTok
in risposta alle considerazioni preliminari della Commissione Europea
, spiegando che "Gli account degli utenti di età inferiore ai 18 anni
sono privati per impostazione predefinita e siamo una delle poche piattaforme in cui gli adolescenti più giovani non possono utilizzare la messaggistica diretta né vedere i propri contenuti inseriti nella pagina 'Per te'".
"La tutela dei minori online è un obiettivo che condividiamo e
restiamo impegnati a migliorare
continuamente le misure
che adottiamo per proteggerli
. Esamineremo queste conclusioni preliminari e continueremo a collaborare in modo costruttivo con la Commissione".