Hera Comm ed EstEnergy: misure correttive già adottate, allo studio iniziative di tutela

(Teleborsa) - Hera Comm ed EstEnergy "prendono atto dei provvedimenti adottati nei propri confronti dal Garante per la Protezione dei Dati Personali in relazione ad alcuni trattamenti di dati effettuati nel contesto di verifiche sull’affidabilità creditizia di potenziali clienti".



Hera Comm ed EstEnergy, si legge in una nota, "sottolineano che la stessa Autorità nei provvedimenti riconosce la piena collaborazione prestata nel corso dell’intera istruttoria e le numerose iniziative spontaneamente adottate dalle due società per rafforzare ulteriormente i presidi già esistenti".



Hera Comm ed EstEnergy precisano inoltre che "le contestazioni mosse alle due società riguardano solo alcuni aspetti specifici delle procedure adottate per la verifica dell’affidabilità creditizia di potenziali clienti applicate nell’ambito di una limitata porzione dell’attività commerciale e confermano il proprio costante impegno a garantire elevati standard di compliance, trasparenza e tutela dei dati personali".



Pur nel pieno rispetto del ruolo istituzionale del Garante, "Hera Comm ed EstEnergy stanno analizzando approfonditamente il contenuto e le motivazioni dei rispettivi provvedimenti, anche alla luce delle misure già implementate e degli elementi favorevoli riconosciuti dall’Autorità, riservandosi di valutare ogni opportuna iniziativa nelle sedi competenti, inclusa l’eventuale proposizione di opposizione nei termini di legge".

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