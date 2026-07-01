The Italian Sea Group deposita domanda di accesso a strumenti di tutela patrimoniale

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di The Italian Sea Group ha deliberato di procedere al deposito del ricorso ai sensi dell'art. 44 D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (c.d. domanda prenotativa), al fine di accedere agli strumenti di tutela previsti dall’ordinamento e preservare la

continuità aziendale e il valore del patrimonio sociale, nell'interesse della società, dei propri creditori e di tutti gli stakeholders.



La decisione - spiega un comunicato - è stata principalmente determinata dall’ultima evoluzione delle interlocuzioni con gli armatori, la quale non ha consentito di continuare a ritenere il risanamento attuabile nel solo percorso della composizione negoziata.



Alla luce dell’evoluzione di tali interlocuzioni, la società ha ritenuto necessario anticipare il cambio di percorso verso il deposito del ricorso, al fine di evitare che il decorso del tempo possa ridurre le possibilità di risanamento a sua disposizione. La delibera adottata tiene conto della necessità di anticipare le tempistiche inizialmente prospettate, per consentire alla Società di accedere agli strumenti di tutela approntati dall’ordinamento per le imprese economicamente produttive ma che si trovano in difficoltà finanziaria.



Il CdA ha quindi deliberato di dare mandato al presidente e amministratore delegato, conferendogli i più ampi poteri al fine di presentare il ricorso in questione.



Il deposito del ricorso sarà effettuato in data odierna e consentirà alla società di operare sotto la protezione delle misure previste dalla legge.



La società fornirà tempestivi aggiornamenti al mercato sull’evoluzione della situazione, in conformità agli obblighi informativi previsti dalla normativa applicabile.

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