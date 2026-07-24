Verizon, fatturato da telefonia mobile e banda larga in crescita e oltre le attese ma calano ricavi operativi

(Teleborsa) - Nel secondo trimestre 2026 Verizon ha registrato ricavi derivanti da telefonia mobile e banda larga pari a 23,4 miliardi di dollari, in crescita del 2,8% rispetto all'anno precedente e ben al di sopra delle stime degli analisti, che prevedevano un valore di 19,5 miliardi.



I ricavi operativi si sono attestati a 34,3 miliardi di dollari, inferiori invece al consensus che indicava circa 35 miliardi di dollari, e in calo dello 0,7%, dinamica attribuita da Verizon alla diminuzione degli aggiornamenti hardware con i clienti che tendono a conservare i propri telefoni più a lungo.



L'utile rettificato per azione si è attestato a 1,30 dollari, superando le previsioni.



Verizon ha rivisto al rialzo la guidance per l'intero anno su alcuni dati, tra i quali l'utile rettificato atteso ora tra 4,99 e 5,04 dollari per azione, rispetto ai 4,99 dollari stimati ad aprile.



Al momento, il titolo Verizon cede l'1,6% nel pre-market di Wall Street.

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