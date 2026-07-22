AT&T, secondo trimestre in crescita oltre le attese, confermate previsioni per il prossimo triennio

(Teleborsa) - Nel secondo trimestre del 2026 AT&T ha registrato un fatturato in aumento del 2,3% su base annua a 31,6 miliardi di dollari, leggermente al di sotto delle stime di consensus di 31,8 miliardi. L'utile rettificato per azione (EPS) si è attestato a 65 centesimi, in crescita dai 0,54 dollari dell'anno precedente, superando le aspettative di 59 centesimi. Il Free cash flow è stato di 4,7 miliardi, in aumento dai 4,4 miliardi del pari periodo del 2025.



AT&T ha aggiunto oltre 1 milione di clienti di connettività avanzata, grazie all'aumento su base annua degli abbonamenti netti a fibra, wireless fisso e telefonia postpagata. I ricavi da servizi di connettività avanzata hanno raggiunto nel trimestre 23,5 miliardi, in crescita del 5,1% su base annua.



"La crescita accelerata che abbiamo registrato in questo trimestre dimostra i nostri vantaggi strutturali per guidare la prossima era della connettività", ha dichiarato John Stankey, Presidente e CEO di AT&T. “Quest'anno stiamo accelerando il ritmo dei riacquisti di azioni proprie, portandoli a circa 10 miliardi di dollari, a testimonianza della nostra fiducia nella posizione di mercato. Grazie alla nostra posizione di leader nel settore della fibra ottica, la migliore tecnologia di connettività disponibile, riteniamo che le prestazioni della nostra rete e la nostra scala operativa siano ineguagliabili".



L'azienda conferma le proprie previsioni di crescita dell'EBITDA rettificato e dell'utile per azione rettificato e di un maggiore flusso di cassa libero fino al 2028, i piani per la restituzione di oltre 45 miliardi di dollari agli azionisti tra il 2026 e il 2028 tramite dividendi e riacquisti di azioni, e l'aspettativa che il rapporto debito netto/EBITDA rettificato torni a un livello in linea con l'obiettivo prefissato, nell'ordine di 2,5x, entro circa tre anni dalla conclusione dell'operazione con EchoStar.



La crescita dei ricavi da servizi è attesa in un range low-single-digit su base annua. La crescita dei ricavi da servizi di connettività avanzata è attesa nell'ordine mid-single-digit su base annua, inclusa una crescita prevista di oltre il 5% nel 2026. L'utile per azione rettificato è previsto tra 2,25 e 2,35 dollari nel 2026 con un CAGR triennale a doppia cifra fino al 2028. Gli investimenti di capitale sono visti tra 23 e 24 miliardi all'anno nel periodo 2026-2028. Il flusso di cassa libero è atteso superiore a 18 miliardi nel 2026, superiore a 19 miliardi nel 2027 e superiore a 21 miliardi nel 2028.



AT&T stima una forte remunerazione del capitale, inclusi i piani per mantenere l'attuale dividendo annuale sulle azioni ordinarie di 1,11 dollari per azione e circa 24 miliardi di riacquisto di azioni proprie, di cui circa 10 miliardi nel 2026.





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