SpaceX valuta servizio di telefonia mobile negli USA e prevede costruzione gasdotto per razzi Starship

(Teleborsa) - La società di Elon Musk starebbe valutando il lancio di un servizio di telefonia mobile a marchio Starlink per i consumatori statunitensi e potrebbe eventualmente costruire una propria rete wireless terrestre. Lo riporta il Financial Times.



Una mossa che metterebbe SpaceX in diretta concorrenza con i principali operatori di telecomunicazioni, tra cui Verizon , AT&T e T-Mobile .



Ma i piani futuri di SpaceX non finiscono qui. Secondo documenti depositati presso la contea, l'azienda di Elon Musk prevede di iniziare il mese prossimo la costruzione di un gasdotto di otto miglia (13 km) chiamato "Starpipe" che collegherà i suoi impianti di lancio in Texas. L'obiettivo è quello di incrementare i lanci del razzo Starship di nuova generazione.



Starpipe, che terminerà presso la Starbase, la sede texana di SpaceX, dovrebbe entrare in servizio entro il 26 gennaio, secondo un documento depositato il mese scorso presso la Texas Railroad Commission dalla società affiliata di SpaceX, Lone Star Mineral Development.



La presidente di SpaceX, Gwynne Shotwell, ha dichiarato alla CNBC in occasione della quotazione in borsa lo scorso 12 giugno, che la società prevedeva di costruire gasdotti e di processare il proprio propellente, e stava valutando la possibilità di estrarre gas naturale.













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